Die Wolken über dem Bankgebäude in Frankfurt waren schon mal dunkler.

Euribor-Affäre

Deutsche Bank beendet weiteren Rechtsstreit

Die nächste Skandal-Baustelle ist aufgeräumt. Wegen der Manipulation des Euro-Referenzzinssatzes Euribor stand die Deutsche Bank vor dem US-Bundesgericht in New York. Die Frankfurter einigten sich mit den Klägern in einem Sammelverfahren auf die Zahlung von 170 Millionen Dollar.