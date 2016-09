Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (Dax). © Fredrik von Erichsen

Börsen

Dax-Anleger halten sich vor Notenbank-Tag zurück

Der Dax rettete nur ein kleines Plus über die Ziellinie. Am Montag waren die Kurse noch merklich in die Höhe gegangen.