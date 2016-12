Eine Flagge Panamas weht im Wind. Die Republik gilt als Steueroase – wird von anderen Nationen aber noch klar übertroffen.

Oxfam-Liste

Das sind die größten Steueroasen der Welt

Warum immer in die Karibik fliegen, um sein Geld am deutschen Fiskus vorbei zu schmuggeln? Laut der „Oxfam-Liste“ mit den weltweit größten Steueroasen reicht schon eine Fahrt in die Niederlande oder die Schweiz.