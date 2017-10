Bisher darf nur Schokoladenhersteller Ritter Sport Schokolade in quadratischer Form verkaufen.

Entscheidung am Bundesgerichtshof

Darf nur Ritter Sport quadratisch sein?

„Quadratisch. Praktisch. Gut“ – so wirbt das Unternehmen Ritter Sport seit Jahrzehnten für seine Schokolade in Quadratform. Doch schon bald könnte es mit dem Alleinstellungsmerkmal vorbei sein. Darüber entscheidet am Mittwoch der Bundesgerichtshof.