Daimler ruft mehr als eine Millionen Autos zurück

Daimler ruft weltweit mehr als eine Millionen Autos zurück.

Kabelschäden

Wegen Kabelproblemen an der Lenksäule will der deutsche Autohersteller Daimler weltweit mehr als eine Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Auch in Deutschland seien mehrere Hunderttausend Autos betroffen.