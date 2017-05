Freigabe beantragt

Bislang liefern sich die Luftfahrtgiganten Boeing und Airbus ein Wettrennen um den chinesischen Markt. Jetzt tritt ihnen die Volksrepublik mit einer Eigenentwicklung entgegen, der C919. In dem Passagierflugzeug haben bis zu 175 Gäste Platz. Erste Bestellungen aus dem Ausland liegen bereits vor.

Shanghai. Das erste große in China gebaute Verkehrsflugzeug ist zu seinem Jungfernflug gestartet. Die C919 hob unter dem Beifall Hunderter Gäste am Freitag vom Flughafen Pudong in Shanghai ab. Anschließend wollte der Hersteller Comac bei chinesischen und internationalen Behörden die Freigabe für die C919 beantragen. Die Passagiermaschine soll den westlichen Modellen Airbus A320 und Boeing 737 Konkurrenz machen und ist ein Schlüsselprojekt in den ehrgeizigen Plänen der chinesischen Führung.

Die Maschine soll 155 bis 175 Sitzplätze und eine Reichweite von 4075 Kilometern haben. An der Entwicklung waren nach Unternehmensangaben mehr als 200 chinesische Firmen und 36 Universitäten beteiligt. Wichtige Komponenten kommen jedoch aus dem Ausland. So werden die Triebwerke von CFM International geliefert, einem Gemeinschaftsunternehmen der Luftfahrtabteilung von General Electric aus den USA und dem französischen Triebwerkshersteller Safran. In drei Jahren sollen erstmals Triebwerke eines chinesischen Herstellers geliefert werden.

Mit drei Jahren Verspätung am Markt

Der Jungfernflug der C919 war ursprünglich für 2014 vorgesehen, die Auslieferung für 2016. Für die Verspätung wurden Herstellungsprobleme verantwortlich gemacht.

Comac hat nach eigenen Angaben 570 Bestellungen für die C919, die meisten von staatlichen chinesischen Fluggesellschaften. Zu den Kunden im Ausland gehören GE Capital Aviation Services und die thailändische City Airways. Comac-Vize Bao Pengli sagte am Donnerstag, das Unternehmen plane zunächst, bis 2019 jährlich zwei Flugzeuge zu bauen, um die nötigen Sicherheitszertifikate zu bekommen. Danach solle die Massenproduktion starten.

China will sich vom Billighersteller-Image lösen

Das Projekt ist Teil des Planes der chinesischen Führung, die Volksrepublik von einem Billighersteller zu einem Entwickler profitabler Technologien zu machen.

Vor knapp einem Jahr hatte das erste in China gebaute Passagierflugzeug den Linienbetrieb aufgenommen, die kleinere ARJ-21. Sie konkurriert mit Maschinen des kanadischen Herstellers Bombardier und der Embraer SA aus Brasilien. Zwischen dem ersten Testflug der ARJ-21 und dem ersten regulären Flug lagen acht Jahre.

Von RND/ap

