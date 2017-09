Check-in an etlichen Flughäfen lahmgelegt

Softwarepanne

Viele Flugreisende weltweit konnten heute Morgen nicht plangerecht einchecken. Grund war ein Softwarefehler des Programms Amadeus Altea, das 125 Fluglinien weltweit nutzen.

Berlin. Lange Warteschlangen an vielen Flughäfen weltweit: Aufgrund eines Softwarefehlers konnte der Check-in an vielen Schaltern nicht plangerecht abgewickelt werden. Das bestätigte ein Sprecher der Lufthansa gegenüber Focus Online. An vielen Flughäfen bildeten sich lange Schlangen, darunter in Frankfurt, Baltimore, London, Paris, Washington und Singapur.

Der Flughafen Frankfurt bestätigte auf Twitter, dass Fluggäste 20 Minuten lang kein Gepäck aufgeben konnten. Die Störung sei dort aber behoben.

Zw. 11:30-11:50 konnten Lufthansa&ihre Partnerairlines kein Gepäck einchecken Störung ist aber behoben. Viele Grüße — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) September 28, 2017

Bei Twitter berichten Fluggäste weltweit von langen Wartezeiten:

Ich versuche seit 2 Stunden nen Check-in bei @British_Airways durchzuführen... 😒 #Error — Marcsen (@NecroManson1) September 28, 2017

Chaos at Sydney, Melbourne and Canberra airports as check-in systems crash, leaving passengers stranded. https://t.co/3hKg0fe4Hb #7News pic.twitter.com/CHsOdMp0Jn — 7News Yahoo7 (@Y7News) September 28, 2017

Die betroffene Software Amadeus Altea nutzen 125 Fluggesellschaften weltweit – darunter die Lufthansa, Air France, British Airways und Qantas. Eine Sprecherin der IT-Firma sagte, dass die Software so schnell wie möglich wieder zum Laufen gebracht werde.

Von ang/RND