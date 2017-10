Chancen und Risiken des möglichen Glyphosat-Stopps

Demonstranten protestieren 2016 vor der EU-Kommission in Berlin gegen eine Verlängerung der Zulassung des Pestizids Glyphosat in der Europäischen Union. © dpa

Pflanzenschutzmittel

Das düstere Szenario ist: Ohne weitere Glyphosat-Zulassung der EU drohen ein Preisanstieg bei Lebensmitteln und ein Umschwenken auf gefährlichere Mittel. Doch auch Positives könnte folgen, sagen Experten – vielleicht gar eine von Grund auf andere Landwirtschaft.

Berlin. Am 25. Oktober will die EU-Kommission erneut über die Verlängerung der Mitte Dezember auslaufenden Genehmigung für Glyphosat um zehn Jahre beraten – und vielleicht auch abstimmen lassen. Die Debatte um das Herbizid wurde in den vergangenen Monaten immer emotionaler geführt. Im Zentrum steht die Frage, ob das Mittel krebserregend ist oder nicht.

Was würde tatsächlich passieren, dürfte Glyphosat in den 28 EU-Mitgliedsländern nicht mehr verwendet werden? „Beim Unkrautmanagement wären erhebliche Anpassungen nötig“, sagt Horst-Henning Steinmann von der Universität Göttingen. „Man kennt das ja aus dem Garten: Das Unkraut ist nie ganz weg, es kommt immer wieder.“