Das britische Pfund ist an den asiatischen Märkten auf einen Tiefststand abgestürzt.

© afp

Rekordtief

Britisches Pfund stürzt plötzlich rasant ab

Das britische Pfund ist am Freitagmorgen an den asiatischen Märkten rasant abgestürzt. In Tokio gab die Währung binnen kurzer Zeit um mehr als sechs Prozent gegenüber dem Dollar nach. Es war der tiefste Sturz nach dem Brexit.