Für den Erwerb des US-Unternehmens Monsanto bietet Bayer rund 66 Milliarden US-Dollar.

Milliarden-Deal

Bayer: Monsanto-Übernahme noch 2017 perfekt

Noch fehlen die Genehmigungen – dennoch hält Bayer an seinem Zeitplan fest: Der Chemieriese will noch in diesem Jahr die Mega-Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto abschließen.