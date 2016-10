Bayer-Chef Werner Baumann.

Versprechen von Konzern-Chef Baumann

Bayer: Kein Gen-Saatgut für Europa

Bayer wirbt in Deutschland für die Übernahme von Monsanto: Auch nach der Übernahme des umstrittenen US-Gentechnikkonzerns will der deutsche Pharmariese in Europa kein genttechnisch verändertes Saatgut im Markt etablieren.