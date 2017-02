Mini-Werk in Oxford.

Medienbericht

BMW könnte Elektro-Mini in Deutschland bauen

Nach einem Bericht des „Handelsblatts“ prüft BMW wegen des Brexits, ob der für 2019 geplante Elektro-Mini statt in England in Leipzig, Regensburg oder in den Niederlanden gefertigt werden kann. Die Entscheidung hierüber müsse im zweiten Halbjahr fallen. Eine Konzernsprecherin in München sprach jedoch von Spekulationen.