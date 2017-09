Das Maut-Abrechnungssystem kann nicht zwischen 7,5- und Zwölf-Tonnern unterscheiden.

Maut-Panne

Autobahnbetreiber kassieren zu viel Geld

Verkehrsminister Alexander Dobrindt will die Privatisierung von Autobahnstrecken in Zukunft vorantreiben. Doch ein neuer Fall zeigt, dass das System große Probleme bereitet. So sollen private Betreiber seit zwei Jahren zu viele Mauteinnahmen erhalten. Grund ist ein Problem mit der Technik.