Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer auf eine Konferenz in Berlin.

© dpa

Delivery Hero

Auf dem Weg zum wertvollsten Start-Up der EU

Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero will in den kommenden Monaten an die Börse gehen und hat gute Chancen ein europäisches Schwergewicht zu werden. Schätzungen zufolge könnte das deutsche Start-Up bis zu 3,8 Milliarden Euro eintreiben.