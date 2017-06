Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges im März 2017. Höttges hatte zuletzt bereits gesagt, dass er mit Fusionsgesprächen der Zweidrittel-Tochter rechne.

T-Mobile US

Amerikanische Telekom-Tochter diskutiert Fusion mit Sprint

T-Mobile US will bei der anstehenden Fusionswelle auf dem US-amerikanischen Mobilfunkmarkt mitmischen. In Frage kommt offenbar der Rivale Sprint. „Wir sind in einer Position der Stärke“, sagt Telekom-Chef Tim Höttges.