Amazon verspricht über 700 Jobs

SCHON IM BAU: Mehr als 700 Arbeitsplätze will Amazon in Garbsen schaffen. Die etwa 70 Millionen Euro kostende Halle mit einer Fläche von etwa 35 000 Quadratmetern und bis zu 13 Metern Höhe wird von der hannoverschen Unternehmensgruppe Baum erstellt und an den Versandhändler vermietet. Ende des Jahres soll das Sortierzentrum an der A 2 fertig sein.

© ZEICHNUNG: Baum Unternehmensgruppe