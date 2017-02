Der weltgrößte Online-Händler Amazon will in diesem Jahr über 2000 neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen.

© AP

Online-Handel

Amazon schafft Tausende Jobs in Deutschland

15.000 neue Arbeitsplätze will der Online-Händler Amazon in diesem Jahr in der EU schaffen. Mehr als 2000 davon in Deutschland. Es gehe dabei um unterschiedliche Qualifikationen und Berufserfahrungen - „von Ingenieuren ü̈ber Software-Entwickler bis hin zu Berufseinsteigern und Auszubildenden“