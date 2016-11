Abo-Dienst

In den USA kostet Amazon Prime im jährlichen Abo bereits 99 Dollar – in Deutschland steigt der Preis ab 2017 auf 69 Euro. © dpa

Amazon-Prime-Kunden in Deutschland müssen sich auf deutlich höhere Preise einstellen. Der Jahresbeitrag steigt von 49 auf 69 Euro. Künftig soll das Angebot auch monatlich buchbar sein.

München. Der Preis von Amazons Abo-Service Prime in Deutschland wird von 49 auf 69 Euro pro Jahr angehoben. Die Erhöhung gilt für Neukunden ab dem 1. Februar kommenden Jahres und für aktuelle Nutzer bei der Verlängerung vom 1. Juli 2017 an, wie Amazon am Dienstag ankündigte.

Außerdem gibt es künftig die Möglichkeit, Prime monatlich für 8,99 Euro zu abonnieren. Der Prime-Service ist für Amazon ein wichtiges Element zur Kundenbindung. In dem Abo gibt es unter anderem eine schnelle kostenlose Lieferung zum Teil bereits am selben Tag sowie den Zugang zu Filmen, TV-Sendungen und Musik.

Mit seinem vernetzten Lautsprecher Echo sowie den Bestell-Buttons für einzelne Marken-Artikel will Amazon gerade die Prime-Kunden überzeugen, alles mögliche bei dem weltgrößten Online-Händler zu kaufen. Zugleich stiegen mit dem Ausbau des Angebots und der Versand-Möglichkeiten auch die Kosten.

In den USA hob Amazon den Preis 2014 von 79 auf 99 Dollar pro Jahr an. In Deutschland kostete Prime bei der Einführung 2007 mit lediglich kostenlosem Versand 29 Euro jährlich und verteuerte sich mit dem Ausbau des Angebots auf 49 Euro.

