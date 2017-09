COMPUTER UND KRIMINALITÄT

Abzocke nach PC-Alarm mit Rabatt-Angebot

Plötzlich ein Warnhinweis beim Surfen im Internet: Ihr PC ist akut gefährdet! Rufen Sie uns an! Da werden viele unsicher. Und landen in der Abzockfalle. Viel schlimmer noch: Gewähren Unbekannten Zugriff auf ihren Rechner, berichtet die Verbraucherzentrale in Hannover.