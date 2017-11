ALTER BEKANNTER:Wie hier am Rande des Kröpcke in Hannover-Mitte stehen statt der Drei-Kammer-Behälter die schlichten Mülleimer.

© Fotos: Droese

MÜLLENTSORGUNG

Abfalltrennung findet nicht statt

Versuch gescheitert: In Hannover wurde Jahre lang versucht, auch im öffentlichen Raum Abfalltrennung anzubieten. Doch die Leute beachten das kaum – und so wurden die Sammelbehälter mit den drei Kammern wieder gegen die schlichten Alles-in-einem-Tonnen getauscht. Derweil hält die Bahn noch am System fest – und sucht nach einer Lösung gegen die schlampige Entsorgungsmentalität.