Zusammenarbeit der Banken

Bisher war ein Kontowechsel für Kunden mit ziemlich viel Aufwand verbunden – Versicherungen, Internet- und Stromanbieter mussten einzeln über die Änderungen informiert werden. Das ändert sich jetzt: Künftig müssen die Banken den Wechsel unterstützen.

Berlin. Für Bankkunden wird ein Kontowechsel zu einem anderen Institut leichter. Künftig muss die neue Bank Versicherungen, Telefon- oder Stromanbieter über die geänderte Kontoverbindung informieren. Das sehen gesetzliche Bestimmungen vor, die am Sonntag in Kraft treten.

„Aufwändige und langwierige Verfahren standen vielen dabei im Weg, das für sie günstigste Angebot am Markt auszuwählen“, sagte der Staatssekretär im Bundesverbraucherministerium, Gerd Billen. Der neue verpflichtende Service erhöhe auch den Wettbewerb unter den Banken

Banken müssen zusammenarbeiten

Künftig müssen alte und neue Bank bei einem Wechsel zusammenarbeiten. So muss das neue Institut ein- und ausgehende Überweisungen sowie Lastschriften übernehmen. Die bisherige Bank hat dazu dem neuen Institut und dem Kunden eine Liste der bestehenden Aufträge der vorangegangenen 13 Monate zu übermitteln.

Die Regelungen sind Teil des Zahlungskontengesetzes, mit dem eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt wird. Andere Bestimmungen wie das „Basiskonto“ greifen bereits. So hat zum Beispiel seit dem 19. Juni jeder Bürger in Deutschland das Recht auf ein Girokonto.

Von RND/dpa