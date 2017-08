Beliebt: Allein von Supermärkten in Kenia wurden bislang täglich an die 100 Millionen dünner Plastiktüten ausgegeben

© dpa

Plastiktüten-Verbot in Kenia

32.000 Euro Strafe für Plastiktüten-Nutzer

Wer sich in Kenia mit einer Plastiktüten blicken lässt, muss ab sofort mit absurd hohen Geldstrafen rechnen: So versucht die Regierung ein Verbot der in Kenia beliebten Tüten durchzusetzen. Argumente wie Umweltschutz werden aber nicht von jedem verstanden – die Plastiktüten-Hersteller warnen vor dem Verlust von Arbeitsplätzen.