Toys ’R’ Us könnte sich nun auch vom US-Markt verabschieden. Laut Medienberichten plane der Konzern alle seine Filialen in den Vereinigten Staaten zu schließen.

© AP

Insolvenz

Toys ’R’ Us könnte 800 Filialen in den USA schließen

Die Spielwaren-Kette Toys ’R’ Us befindet sich im freien Taumel. Die Konzernführung erwägt laut Medienberichten, die über 800 Filialen in den Vereinigten Staaten dicht zu machen. In den vergangenen sechs Monaten hatte der Konzern noch nach Käufern für das insolvente Kaufhaus gesucht.