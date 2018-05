Köln

Verschlissene Tragseile und nutzlose Notrufknöpfe: Jeder sechste Aufzug bundesweit weist gravierende Mängel auf. Laut Angaben des TÜV Rheinland wurden bei den jährlichen Prüfungen im Jahr 2017 bei rund 80.000 von insgesamt 544.000 Aufzügen erhebliche Mängel festgestellt.

Der TÜV Rheinland hat deshalb im vergangenen Jahr deutschlandweit knapp 2000 Aufzüge still gelegt. In NRW waren es allein in Düsseldorf 59, im Kölner Stadtgebiet wurden 36 Anlagen außer Betrieb genommen, wie die Prüfstelle mitteilte.

Poröse Tragseile und nicht verriegelnde Türen

Neben nicht funktionierenden Notrufanlagen oder porösen Tragseilen hielt in vielen Fällen die Fahrzeugkabine nicht passend auf der Etage, dadurch entstand eine höhere Stufe. Oftmals verriegelten den Prüfern zufolge auch die Türen nicht richtig. Die Fachleute vom TÜV Rheinland waren in NRW, Rheinland-Pfalz, Berlin und Brandenburg unterwegs. Seit 2015 gibt es für Aufzüge die Plakettenpflicht.

Von RND/dpa