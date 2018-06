Gütersloh

Kinder von Müttern, die keiner Beschäftigung nachgehen, sind einer Studie zufolge besonders armutsgefährdet. Das gilt nicht nur für Alleinerziehende sondern auch für Elternpaare. Arbeitet nur ein Elternteil so ist in diesem Familienmodell jedes zweite Kind (62 Prozent) von Armut bedroht, erklärte die Bertelsmann Stiftung.

Noch gravierender ist die Situation bei alleinerziehenden Müttern: Habe hier eine Mutter keine Arbeit, würden die Kinder fast immer (96 Prozent) in dauerhafter oder wiederkehrender Armut aufwachsen. Wenn eine alleinerziehende Mutter mehr als 30 Wochenstunden arbeitet, können die Armutserfahrungen verhindert werden.

Als arm gelten laut Studie Kinder, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltsnettoeinkommens auskommen müssen oder staatliche Grundsicherungsleistungen wie Hartz IV beziehen. Armut in Deutschland bedeute in der Regel nicht, obdachlos oder hungrig zu sein, erklärte die Stiftung. Die Kinder würden jedoch materielle Entbehrungen und weniger soziale Teilhabe erleben.

Geringere Vereinsaktivität bei armen Familien

So zum Beispiel in der Freizeitgestaltung: Von Kindern und Jugendlichen aus finanziell abgesicherten Haushalten sind mehr 75 Prozent in Vereinen aktiv. Bei Kindern aus ärmeren Familien sind es mit 40 Prozent nur etwa halb so viele. Zudem können Kinder aus einem finanziell schwächeren Umfeld nur selten an Freizeitaktivitäten ihrer Wahl teilnehmen.

Grundlage für die Studie „Lebensumstände von Kindern im unteren Einkommensbereich“ ist den Angaben zufolge die repräsentative Längsschnittstudie „Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung“ (PASS), in der seit 2006 jährlich etwa 15.000 Menschen ab 15 Jahren befragt wurden. Dafür wurden Informationen von fast 3.200 Kindern über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgewertet.

Von RND/epd