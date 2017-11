Streik beim Online-Riesen Amazon.

© dpa (Archivbild)

„Black-Friday“

Streik bei Amazon dauert bis Sonnabend an

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag die Mitarbeiter mehrerer Amazon-Standorte in Deutschland zum Streik aufgerufen. Der Ausstand fällt auf den Rabatt-Tag „Black-Friday“, an dem Einzelhändler bundesweit mit günstigen Angeboten locken. Verdi fordert den Online-Händler Amazon zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag auf und verlängerte den Streik um einen weiteren Tag.