Seattle

Starbucks plant einen Testlauf für recycelbare und kompostierbare Becher. Kunden in New York, San Francisco, Seattle, London und Vancouver würden die Becher im Laufe des kommenden Jahres testen, teilte die Kaffeehauskette am Mittwoch (Ortszeit) bei ihrer jährlichen Aktionärsversammlung mit.

Die Becher bestünden aus Fasern, Papier und anderen Materialien statt aus Plastik.

Das in Seattle ansässige Unternehmen plant demnach außerdem, das Design seiner Filialen zu verändern, um sie an die gestiegene Nachfrage nach Mitnehmprodukten und Lieferungen anzupassen. Beispielsweise könnte ein Teil der Filialen in Express-Läden umgewandelt werden, während ein anderer sich auf Lieferungen spezialisiert.

Zwischen 2016 und 2018 sind die Bestellungen bei Starbucks über das Smartphone um zwölf Prozent gestiegen. Es gab jedoch Beschwerden über überlastete Läden.

Von RND/dpa