Beim Thema Schönheitsreparaturen sind sich viele Mieter unsicher. Kein Wunder, denn was im Mietvertrag unter „Renovieren“ steht, muss nicht rechtens sein. Was, wenn dann noch eine Abmachung mit dem Vormieter ins Spiel kommt? Der Bundesgerichtshof hat am Mittwoch für mehr Klarheit gesorgt – und die Rechte der Mieter gestärkt.