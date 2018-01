Finanz-Spritze aus Berlin: Der Siemens-Konzern hat mehr als 300 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bundeshaushalt erhalten.

Drohende Schließungen

Siemens-Werke erhielten Millionen vom Bund

Der Siemens-Konzern hat in den zurückliegenden zehn Jahren mehr als 300 Millionen Euro an Fördermitteln aus dem Bundeshaushalt erhalten. Die Gelder gingen auch an die von der Schließung bedrohten Standorte in Mülheim, Leipzig und Görlitz.