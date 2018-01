SAP übernimmt Cloud-Anbieter Callidus

Jahresbericht

Die Wolke beflügelt das Wachstum. Mit der Veröffentlichung der zufriedenstellenden Jahresbilanz 2017 kündigt SAP die Übernahme der US-Softwarefirma Callidus an. Der Zukauf soll helfen, die gestiegenen Erlöse aus dem Cloud-Geschäft weiter auszubauen.

Walldorf. Die SAP-Wolke wächst, langsam aber beständig. Am Montag stellte der Softwareriese seine Jahresbilanz 2017 vor. Die Erlöse aus dem Cloud- und Softwaregeschäft stiegen demnach um 6-8 Prozent, je nach Rechnungslegung. Der Gesamtumsatz betrug 23,46 Milliarden Euro, womit das obere Ende des im Oktober angehobenen Gesamtjahresziels erwartet wurde.

„Wir haben ein schnelles Wachstum in der Cloud versprochen und Wort gehalten. SAP setzt dieses Wachstum auf den drei Ebenen Cloud, Software und Betriebsergebnis fort“, sagte Vorstandssprecher Bill McDermott.

Das schnell wachsende Cloud-Geschäft der SAP und das solide Wachstum bei den Supporterlösen führten laut Jahresbericht dazu, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz gestiegen ist.

Einkaufsbummel in der Cloud

Mit einem Milliardenzukauf in den USA will das Unternehmen sein Angebot an Miet-Software im Netz weiter ausbauen. Der Dax-Konzern kündigte an, den Anbieter Callidus Software für 36 US-Dollar je Aktie übernehmen und damit insgesamt 2,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen, wie die Walldorfer am Dienstag mitteilten. Callidus bietet Software für den Vertrieb vor allem zur Miete aus dem Internet an. Die Callidus-Aktionäre müssen wie das Management noch zustimmen, zudem braucht SAP die Erlaubnis der Wettbewerbsbehörden. Ein Abschluss wird für das zweite Quartal 2018 erwartet. Callidus ist der erste Milliardenzukauf von SAP seit der Übernahme von Concur 2014. Zuletzt hatte sich das Unternehmen auf kleinere Zukäufe verlegt.

Ziele für 2018

Unberücksichtigt dieser Erweiterungen, erwartet SAP für dieses Jahr ein Wachstum von 5 bis 7 Prozent. Für 2018 peilt das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 24,6 bis 25,1 Milliarden Euro an. Im wachsenden Cloud-Geschäfts verspricht man sich sogar eine Wachstumsrate von 27 bis 33 Prozent. Bis 2020 will das Unternehmen die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und dem dazugehörigen Support von 3,77 Milliarden Euro 2017 auf bis zu 8,5 Milliarden Euro ausbauen.

Von dpa/mm/RND