Ryanair hat unter der Streikandrohung eine Kehrtwende vollzogen.

Nach Streikdrohung

Ryanair will Pilotengewerkschaften anerkennen

Die europäische Billigairline Ryanair ist unter der Streikandrohung ihrer Piloten eingeknickt. Die Iren kündigten am Freitag an, die Arbeitnehmerbündnisse doch als Interessensvertreter ihrer Piloten anzuerkennen. Zuletzt hatten Ryanair-Piloten in mehreren Ländern zu Streiks aufgerufen