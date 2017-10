DIE WOLLEN NICHT NUR SPIELEN: Nachwuchs hantiert im Untergeschoss der Roboterfabrik mit Lego-Roboter-Systemen.

WISSENSCHAFT UND ZUKUNFT

Roboterfabrik in Hannover eröffnet

Roboter faszinieren viele Menschen seit vielen Jahren. Langsam kommen wir dem Zeitpunkt näher, an dem die helfenden Maschinen nicht nur in Fabriken heimisch sind – sie arbeiten sich vor in der Medizin und auch im Haushalt. Ein spannendes Gebiet – und da soll die sogenannte Roboterfabrik an der Universität in Hannover den Nachwuchs entsprechend darauf vorbereiten. Ein deutsches Pilotprojekt.