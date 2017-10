RIESENBATTERIE: Das Projekt von Stadtwerken Hannover und Daimler hat jetzt den Segen des Netzbetreibers.

© Foto: von Ditfurth

STROMNETZ

Riesenbatterie stabilisiert Stromnetz

Das deutsche Stromnetz soll stabil gehalten werden – angesichts schwankender Einspeisemengen von Windkraft und Co. nicht ganz einfach. Eine gigantische Batterie aus Akkus für den „Smart“ in Hannover soll hier eine Rolle spielen. Das Projekt von Stadtwerke Hannover und Daimler hat jetzt das Okay vom Netzbetreiber Tennet erhalten.