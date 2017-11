Sonnigere Zeiten für Senioren: Die Renten sollen 2018 um gut drei Prozent steigen

© dpa

43 Euro plus im Schnitt

Renten sollen 2018 um gut drei Prozent steigen

Die gesetzlichen Renten in Deutschland werden im kommenden Jahr voraussichtlich um gut drei Prozent steigen. Zum 1. Juli 2018 wird ein Rentenplus von 3,09 Prozent in den alten Bundesländern sowie 3,23 Prozent in den neuen Ländern erwartet.