Preisplus befeuert Agritechnica

Weltleitmesse für Landwirte

Nach dem Preistief vor allem für Milch und Schweinefleisch im vergangenen Jahr sehen Landwirte deutlich optimistischer in die Zukunft. Die Stimmung ist gut – auch für die Weltleitmesse Agritechnica.

Hannover. Nach drei Jahren der Rezession ist die deutsche Agrartechnik zurück auf dem Wachstumspfad. Für ihre Weltleitmesse Agritechnica (12. bis 18 November auf dem Messegelände) stehen die Chancen sehr gut. 2800 Aussteller aus 53 Ländern werden Neu- und Weiterentwicklungen zeigen. Noch nie zuvor war die Ausstellung so international (59 Prozent).

Im ersten Halbjahr meldete die Branche ein Umsatzplus von sieben Prozent. Wegen der „Unberechenbarkeit“ politischer Entwicklungen weltweit und damit Export- und Embargorisiken dämpft Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), zu großen Optimismus. Ein Umsatzplus von vier Prozent auf dann rund 7,5 Milliarden Euro hält Bernd Scherer vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für realistisch.

Die Preise für Getreide, Milch und Schweine sind stabil. Der Milchpreis sei binnen eines Jahres um „satte 70 Prozent“ nach oben geschnellt, sagt Scherer. Das lässt Landwirte inzwischen wieder optimistisch in die Zukunft schauen und gibt ihnen Mut zu Investitionen bereit – beispielsweise in innovative Technologien.

Die digital unterstützte Landtechnik ist laut Experten schon beim Ackerbau angekommen. Selbstlenkende Traktoren oder automatische Ertragskartierungen beim Mähdrescher werden in Zukunft ebenso wie Applikationstechnik mit variabler Dosierung zum Standard. In die Ställe ziehen Melkroboter und Sensoren ein.

Die Branche hat eine Exportquote von 75 Prozent. Konjunkturimpulse kommen vom deutschen Markt, aber vor allem aus Osteuropa. Die Schwarzmeerregion hat (auch dank Investitionen in Technik) eine Rekordernte an Getreide eingefahren. Nicht lange her, berichtet Grandke, dass Russland Getreide importieren musste. Zwei Drittel der Geschäfte werden auf europäischen Märkten abgewickelt. Schwach läuft der Handel mit den USA. Die Investitionsbereitschaft der Landwirte dort sei gering.

Gefragt sind vor allem leistungsfähige Traktoren und Zugmaschinen, aber auch Anlagen zur erneuerbaren Energie. Die meisten Landwirte wünschten sich, dass Digitalisierung so einfach zu bedienen sei wie eine Anhängerkupplung, so Grandke.

Für neue Technik und will die Agritechnica mehr als 400 000 Besucher begeistern. Vor zwei Jahren kamen gut 450 000 Menschen zur Leistungsschau.

Von Vera König