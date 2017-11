Peruanischer Bauer fordert RWE heraus

Sind Emissionen von RWE schuld am Abtauen eines Gletschers in Peru? © dpa

CO2-Klage

Muss der Energiekonzern RWE für Schäden in Peru aufkommen, die dort mutmaßlich durch den Klimawandel verursacht werden? Mit dieser Frage befasst sich das Oberlandesgericht Hamm.

Hamm. Es könnte ein Prozess von grundsätzlicher Bedeutung sein. Denn in Hamm geht es darum, ob deutsche Unternehmen zukünftig für die Folgen des Klimawandels in der Welt haftbar gemacht werden können. Geklagt hat der peruanische Bauer Saúl Luciano Lliuyar, der sein Haus in Huaraz etwa 450 Kilometer nördlich von Lima durch Überschwemmungen bedroht sieht, die mutmaßlich vom Klimawandel verursacht werden. Dafür macht er den Kraftwerksbetreiber RWE mitverantwortlich. Vor Gericht errang er nun einen Etappensieg.

RWE soll Kosten für Schutzmaßnahmen übernehmen

Anders als die erste Instanz schloss das OLG Hamm einen zivilrechtlichen Anspruch nicht von vorneherein aus. Am 30. November will das Gericht nun verkünden, ob es in die Beweisaufnahme einsteigt. Die Nachfragen des Gerichts am ersten Verhandlungstag am Montag ließen eine Tendenz in diese Richtung erkennen.