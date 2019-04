Wirtschaft Gewinnprognose - Nissan leidet unter Ghosn-Ermittlung und senkt Prognose Nissan hat seine Gewinnprognose für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr gesenkt. In einer Mitteilung wurden weniger Verkäufe, höhere Kosten und Auswirkungen der Ermittlung gegen den früheren Nissan-Chef Carlos Ghosn konstatiert. Erwartet werden nur noch 2,6 Milliarden Euro Gewinn.

In this Jan. 9, 2019, photo, a man walks past the logo at global headquarters of Nissan Motor Co., Ltd. in Yokohama, near Tokyo. Nissan has lowered its profit forecast for the fiscal year through March as the Japanese automaker, contends with slowing sales and the fallout from the loss of its former chairman, Carlos Ghosn. Nissan Motor Co. said Wednesday, April 24, 2019 it expects to post a 319 billion yen profit ($2.9 billion) for the fiscal year, marking a 22 percent drop from its earlier 410 billion yen ($3.7 billion) profit forecast earlier. (AP Photo/Koji Sasahara) Quelle: AP