Niedersachsen

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im August weiter gesunken. In diesem Monat waren landesweit insgesamt 227.210 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 1,9 Prozent weniger als im Vormonat und 7,0 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Hannover bekanntgab. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen startet nach der saisonüblichen Ferienpause wieder durch“, sagte die Landeschefin der Bundesagentur in Niedersachsen, Bärbel Höltzen-Schoh. Sehr gute Chancen haben junge Leute: Insgesamt 13.251 Stellen waren bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern im August noch unbesetzt gemeldet.

Niedersachsen stellt sich entgegen dem Bundestrend

Anderes als in Niedersachsen ist im Bundestrend die Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen. Die bundesweite Quote stieg um 0,1 Punkte auf 5,2 Prozent und ist damit 0,1 Punkte niedriger als in Niedersachsen.

Von dpa/RND