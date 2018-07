München

Die deutschen Töchter der insolventen englischen Modefirma Bench schließen ihre Läden und stellen den Geschäftsbetrieb ein. Der Käufer der Markenrechte, die US-Investmentfirma Gordon Brothers, habe keinerlei Interesse an einer Fortführung des Filialnetzes, und die Warenbestände in den Stores seien nur noch klein, sagte Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann am Montag in München.

Die 14 Läden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden würden in den nächsten Tagen und Wochen geschlossen. Die rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten bereits die Kündigung.

Im Mai musste das 1989 im britischen Manchester gegründete Unternehmen Insolvenz anmelden. Bench ist einer der Retail-Pioniere für Streetwear-Fashion und war bis vor kurzem in über 20 Ländern in Europa und Nordamerika vertreten. Anfang Juli hatte Gordon Brothers die Markenrechte erworben.

