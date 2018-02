„Kleidung wieder wertschätzen“

Hannover. „Shoppen ist zum Entertainment geworden – die Folge ist hemmungsloses Konsumieren“, sagt Kirsten Brodde. Wie man überquellende Kleiderschränke vermeiden kann, verrät die Textilexpertin bei Greenpeace im Interview.

Kirsten Brodde ist Textilexpertin bei Greenpeace. Quelle: privat

Shoppen ist für viele ein nettes Freizeitvergnügen. Was spricht dagegen?

In einer einzigen Jeans stecken 7000 Liter Wasser. Bevor sie auf dem Bügel hängt, wurde sie mit unzähligen gefährlichen Chemikalien traktiert. Wenn wir bedenken, welche Menge an Kleidungsstücken wir kaufen – in Deutschland sind es 60 neue Teile pro Jahr – wird klar, dass dafür hemmungslos Ressourcen verbraucht werden. Zwischen 2000 und 2016 hat sich die weltweite Textilproduktion verdoppelt, 2014 durchbrach sie die Schwelle von 100 Milliarden Kleidungsstücken pro Jahr. Die Textilindus-trie erwartet, dass diese Zahlen bis 2030 noch mal um 60 Prozent steigen. Wir können nicht die gleiche Menge Kleidung kaufen und glauben, dass wir den Planeten retten können.

Was muss sich an unserem Einkaufsverhalten ändern?

Unsere Kleiderschränke quellen über. Bis zu 40 Prozent unserer Kleidung tragen wir selten oder nie. Manchmal hängt bei einem Teil sogar noch das Preisschild dran. Alle paar Monate tragen wir dann tütenweise Klamotten zum Container, die eigentlich noch ganz in Ordnung sind. Wir müssen wieder lernen, Kleidung wertzuschätzen, sie zu nutzen, zu pflegen und zu reparieren.

Warum fällt uns das so schwer?

Mode ist zum Konsumgut mit begrenzter Haltbarkeit geworden. Das Tempo hat sich beschleunigt: Mode von heute ist morgen schon von gestern. Seit wir immer stärker über Bilder kommunizieren, zum Beispiel über Instagram, wird der Wechsel des Looks immer wichtiger. Es gilt fast schon als Skandal, wenn man zweimal in denselben Sachen gesehen wird. Das andere ist: Wir müssen für Mode weniger Geld ausgeben als früher. Weil vieles so billig geworden ist, können wir mehr davon kaufen.

Wie entkommt man dem Schnäppchenrausch?

Shoppen ist zum Entertainment geworden. Man kann alles haben, mit einem Klick. Die Folge ist hemmungsloses Konsumieren. Das ist eine relativ neue Entwicklung, für die wir einfach noch keine Abwehrkräfte entwickelt haben. Wir müssen einen anderen Umgang mit Mode erlernen, so wie wir gelernt haben, das Weinglas auch mal stehen zu lassen. Das heißt: üben, üben, üben. Wir brauchen ein bisschen Geduld mit uns. Vor allem reicht es nicht, nur den Kopf zu überzeugen. Die Leute kennen die Fakten, das zeigen die Umfragen, aber sie kaufen trotzdem nicht anders ein. Wir müssen auch das Gefühl überzeugen.

Wie kann man das Gefühl davon überzeugen, dass nachhaltige Mode gut ist?

Die Alternative muss ein positives Erleben auslösen. Das tut sie zum Beispiel, wenn man in der Büroküche ein Kompliment bekommt – für das geliehene Kleid aus der Kleiderbibliothek oder den secondhand gekauften Mantel. Außerdem hilft das Gefühl, dass man kein Sonderling ist, sondern zu einer Gruppe von Menschen gehört, die etwas anders macht. Das funktioniert etwa auf Kleidertauschpartys prächtig.

Womit fange ich an?

Wichtig ist, dass man nicht denkt, man müsste sofort 150 Prozent schaffen und alles über Nacht auf grün trimmen. Es gibt zwei Strategien: Die einen fangen an, alle Basics auf öko und fair umzurüsten, weil es einfach und günstig ist. Die anderen fangen mit dem nächsten Lieblingsstück an. Das empfehle ich auch. Wer mit dem einen besonderen Teil etwas ins Rollen gebracht hat, hat es danach leichter und wird automatisch ehrgeiziger. Es ist also schlau, sich zu überlegen, wo man zum Beispiel einen Partyfummel oder auch eine Jeans in Ökofair herbekommt oder wo man sie leihen, tauschen oder gebraucht kaufen kann.

Nicht jeder mag gebrauchte Kleidung.

Die jungen Leute stehen inzwischen total auf Secondhand. Das liegt daran, dass gebrauchte Kleidung anders inszeniert wird. Nicht mehr in muffigen Läden, sondern auf coolen Events, mit denen ein ganzer Lifestyle verkauft wird. Die Sachen, die man getauscht, geteilt oder selbst gemacht hat, behält man auch viel länger, weil man ein positives Gefühl mit ihnen verbindet. Mit einem schnelllebigen H&M-Fummel verbindet dagegen niemand etwas.

Wo finde ich ökofaire Mode?

Es gibt viele Kleidungsstücke, die als grün vermarktet werden, aber nicht wirklich ökofair sind. Das macht es schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Mein Rat: Geht in einen grünen Concept-Store. Dort hat jemand für euch die Arbeit übernommen und einwandfreie grüne Marken recherchiert.

Ihr Buch über Ökomode, „Saubere Sachen“, kam vor fast zehn Jahren auf den Markt. Was hat sich seitdem verändert?

Es gibt mittlerweile eine sichtbare Bewegung gegen den hemmungslosen Modekonsum. Das ist eine Vorhut von Leuten, die verantwortungsvoller und weniger kauft und die es cool findet, sich vom Modediktat zu befreien.

Fast Fashion – die Fakten Volle Schränke: 118 Kleidungsstücke besitzt jede Frau durchschnittlich (Socken und Unterwäsche ausgenommen). Volle Einkaufstaschen: 60 neue Kleidungsstücke im Jahr kauft jeder durchschnittlich, das ist mehr als eines pro Woche. Viele Schrankleichen: 40 Prozent der gekauften Kleidung werden nie oder maximal einmal im Vierteljahr getragen. Schnelles Wegwerfen: Viermal werden Kleidungsstücke im Schnitt vor dem Aussortieren getragen. Keine Reparaturen: 58 Prozent der 18- bis 29-Jährigen waren noch nie beim Schuster. Niedrige Löhne: 18 Cent bekommt eine Näherin von einem 29 Euro teuren T-Shirt – viel weniger als das, was sie zum Leben braucht. 20,61 Euro gehen an den Einzelhandel und die Marke. Umweltbelastende Materialien

: 70 Prozent der Kleidung bestehen aus billigem Synthetik. Das Material ist nur schwer zu recyceln, zudem gelangen beim Waschen kleine Synthetikteile in Abwasser und Meere. Hoher Wasserverbrauch: 1000 Badewannen voll Wasser werden benötigt, um ein Kilogramm Baumwolle herzustellen. Das entspricht 15 000 Liter.

Von Interview: Monika Herbst/RND