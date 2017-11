Mit dem richtigen Schloss gut geschützt

Im Test

Der Abschluss einer Fahrradversicherung lohnt sich vor allem bei teuren Rädern – aber: Augen auf bei den Kosten.

Hannover. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 330.000 Fahrraddiebstähle angezeigt. Die Dunkelziffer liegt nach Einschätzung der Polizei jedoch weit höher. Die meisten Bestohlenen bleiben zudem auf ihren Kosten für eine Neuanschaffung sitzen: Zum einen liegt die polizeiliche Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen bei lediglich 10 Prozent, zum anderen haben viele Besitzer keine Extraversicherung abgeschlossen.

Dass die Hausratversicherung Fahrraddiebstahl mit abdeckt, ist ein immer noch weit verbreiteter Irrtum. Nur wenn das Fahrrad aus der Wohnung beziehungsweise einem abschließbaren Kellerraum entwendet wurde, zahlt die Versicherung. Ansonsten greift der Versicherungsschutz für ein Fahrrad nur, wenn es eine ausdrückliche vertragliche Vereinbarung im Rahmen der Hausratversicherung gibt. Doch das ist in der Regel auch mit höheren Kosten verbunden, lohnt sich aber aus Expertensicht vor allem dann, wenn es sich um ein teures Fahrrad wie etwa ein hochwertiges Rennrad oder ein E-Bike handelt. Die Policen decken in der Regel auch Vandalismus, Unfall- oder Nässeschäden ab.

Bügelschlösser überzeugten am meisten

Mit der Investition in ein stabiles Schloss geht man dem Ärger um ein gestohlenes Fahrrad von vornherein aus dem Weg – und kann sich sogar die Kosten für eine Versicherung sparen. Beim Test von 20 Fahrradschlössern waren die besten Modelle nicht mal die teuersten. In Sachen Sicherheit überzeugten Bügelschlösser am meisten, darunter das BTwin 920 von Decathlon, das schon für rund 30 Euro zu haben ist. Trelock BS 650 und Kryptonite Evolution 4 LS bieten ebenfalls guten Schutz vor Bolzenschneidern und anderem Aufbruchwerkzeug. Testverlierer waren Faltschlösser. Sie ließen sich innerhalb weniger Sekunden knacken. Unter den Kettenschlössern schnitt das Modell Abus Citychain X plus am besten ab. Doch was Diebe abhält, ist für Fahrradbesitzer eher unhandlich: Am Abus-Modell scheitern alle Werkzeuge, doch es wiegt 2,6 Kilo und ist einen Meter lang.