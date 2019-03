Berlin

Coca-Cola, Nestlé und Danone haben erstmals offengelegt, wie viel Plastik sie produzieren. Der globale Marktführer Coca-Cola ist mit der jährlichen Produktion von drei Millionen Tonnen Kunststoff größter Plastiksünder, gefolgt von Nestlé mit 1,7 Millionen Tonnen und Danone mit 750.000 Tonnen, heißt es in einem Bericht der Ellen MacArthur Foundation.

Die britische Stiftung setzt sich mit ihrem „New Plastics Economy Global Commitment“ dafür ein, den weltweiten Plastikverbrauch zu reduzieren. Dafür haben sich mehr als 300 Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammengetan. Neben Coca-Cola wird die Stiftung von Apple, Google und Microsoft unterstützt.

Umwelthilfe kritisiert Einwegflaschen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert den hohen Plastikverbrauch der Getränkehersteller und fordert die Produzenten auf, ihre Getränke in Mehrwegflaschen abzufüllen und sich für weltweite Pfandsysteme einsetzen. Die Hersteller Nestlé und Danone würden die gesetzliche Mehrwertquote von 70 Prozent in Deutschland ignorieren, heißt es dazu in einer Mitteilung der DUH.

„Mit dem von Coca-Cola verbrauchten Kunststoff wird jährlich die unvorstellbare Menge von mehr als 88 Milliarden Einwegplastikflaschen hergestellt. Das sind 167.000 Flaschen pro Minute“, kritisiert die stellvertretende DUH-Geschäftsführerin Barbara Metz. Besonders häufig würden Flaschenringe und Deckel in den Mägen von Seevögeln gefunden.

Coca-Cola, Nestlé, Danone, Unilever und weitere Unternehmen haben im Zuge des Berichts erstmals freiwillig ihren Plastikverbrauch offengelegt. Jedoch geht aus den teils geschätzten Zahlen nicht hervor, ob etwa auch Subunternehmer berücksichtigt wurden. Andere große Konzerne wie Pepsi, L’Oréal und Walmart halten sich zudem weiterhin bedeckt.

Laut der DUH zieht Coca-Cola in Deutschland immer mehr Mehrwegflaschen aus dem Sortiment zurück. Die 0,5- und 1,5-Liter-PET-Flaschen seien bereits aus den Regalen verschwunden und sieben Mehrwegstandorte in Deutschland wurden seit 2015 geschlossen.

