Wiesbaden

Der Boom am Arbeitsmarkt setzt sich fort. Im dritten Quartal überschritt die Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit der Wiedervereinigung die Marke von 45 Millionen in einem Vierteljahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Dank der Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt stieg die Zahl kräftig um 556.000 oder 1,3 Prozent auf 45,04 Millionen erwerbstätige Menschen. Begünstigt habe die Entwicklung von Juli bis September auch die stabil gute Wetterlage, erklärte die Behörde. Das Wetter spielt bei Außenberufen wie zum Beispiel am Bau eine Rolle.

Gegenüber dem zweiten Quartal 2018 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um 259.000 Personen (plus 0,6 Prozent). Ein Zuwachs im dritten Vierteljahr ist saisonal üblich. Jahreszeitliche Schwankungen herausgerechnet gab es ein Plus von 0,3 Prozent.

Mehr Arbeitnehmer, weniger Selbstständige

Der Anstieg binnen Jahresfrist ist ausschließlich auf mehr Arbeitnehmer zurückzuführen (plus 1,6 Prozent), während die Zahl der Selbstständigen und ihrer helfenden Familienmitglieder um 1,6 Prozent auf 4,2 Millionen zurückging.

Vor allem der Dienstleistungsbereich beschäftigte den Angaben zufolge mehr Menschen als im Vorjahreszeitraum. Das größte Plus gab es dort bei öffentlichen Dienstleistern, Erziehung, Gesundheit mit 181.000 Personen (plus 1,7 Prozent). Auch Industrie (plus 1,7 Prozent) und Bau (plus 1,6 Prozent) legten zu. Bei Banken und Versicherungen setzte sich der Abwärtstrend (minus 1,7 Prozent) dagegen fort.

Von RND/dpa