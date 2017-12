Mehr Menschen fahren Fernbus

Branche wächst

Die Zahl der Fernbusreisen und Passagiere hat im Jahr 2017 weiter zugenommen. Für das kommende Jahr könnten Konkurrenzangebote von Bahn und Luftverkehr den Aufstieg jedoch etwas abbremsen.

Berlin. Im Jahr 2017 haben die Deutschen nach Branchenangaben wieder mehr Fahrten mit dem Fernbus gemacht. Allein der Marktführer Flixbus rechnet mit rund 25 Millionen Fahrgästen, wie Geschäftsführer André Schwämmlein mitteilte. Im Vorjahr waren es bei allen Anbietern 24 Millionen Fahrgäste. Flixbus hat keine eigenen Busse, sondern nimmt die Mittelständler unter Vertrag. Nach mehreren Übernahmen deckt die Vermittlungsplattform in Deutschland 94 Prozent des Marktes ab.

Auch das Marktforschungsinstitut IGES rechnet mit einem leichten Marktwachstum. Für 2018 prognostiziert das Institut jedoch durch die neue Bahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München sowie innerdeutschen Flugverbindungen von easy Jet steigende Konkurrenz im Fernverkehr. „Verbrauchern stehen somit mehr Reiseoptionen offen“, sagte IGES-Geschäftsführer Christoph Gipp. „Es wird 2018 somit spannend, welche Verkehrsmittel sie wählen werden, und ob sie auch weiterhin von stabilen Preisen profitieren.“

Bei Flixbus blickt man positiv ins neue Jahr: „Wir müssen weiter Gas geben“, sagte Schwämmlein. Er rechnet damit, auch 2018 mehr Fahrgäste in Deutschland und Europa zu gewinnen. Noch im ersten Halbjahr sollen zudem im Bundesstaat Kalifornien die ersten Busse der USA fahren. Für Kunden in Deutschland will Flixbus seinen Kunden ab Sommer die Möglichkeit bieten, einen Platz im Bus zu reservieren.

Von RND/dpa