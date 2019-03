Wolfsburg

Volkswagen und der Onlinekonzern Amazon arbeiten offenbar künftig an einem Cloudsystem, das die Arbeitsabläufe des Autobauers effizienter gestallten soll. Wie die „ Süddeutsche Zeitung“ berichtet, soll die geplante „Industrie-Cloud“ die VW-Produktionsstätten und Lager digital miteinander verknüpfen und so die Produktivität in den Werken verbessern.

Eine entsprechenden Vereinbarung hätten Volkswagen-Chef Herbert Diess und Amazon-CEO Jeff Bezos laut der Zeitung bei der „Mars“-Konferenz in Palm Springs getroffen. Weitere Details sollen demnach bald bekannt gegeben werden.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Diess weitere Kooperationen angekündigt. So arbeiten die Wolfsburger im Bereich Nutzfahrzeuge künftig etwa gemeinsam mit US-Autobauer Ford. Im Zuge der digitalen Transformation entschied sich Volkswagen für eine Zusammenarbeit mit Microsoft.

Der Autobauer steht seit einiger Zeit unter Druck: Nachdem der Diesel-Skandal weitestgehend überwunden ist, belasten der US-Handelsstreit, die sinkende Nachfrage aus China und Konkurrenzdruck die Geschäftsprognosen.

Von RND/mkr