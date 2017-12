Lufthansa bietet Zugeständnisse im Air-Berlin-Deal an

Ein Flugzeug mit Air Berlin Lackierung und einem Sticker der Fluggesellschaft Niki mit der Aufschrift «mit Niki in den Urlaub!» rollt am 01.12.2017 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) auf dem Flughafen über das Vorfeld an einem Flugzeug der Lufthansa vorbei. Die Lufthansa hat nach Angaben der EU-Wettbewerbshüter kurz vor Fristende Zugeständnisse für die angestrebte Air-Berlin-Übernahme gemacht. Die Frist für eine Entscheidung verlängere sich damit nun bis zum 21. Dezember, teilte die Brüsseler Behörde am Freitagmorgen mit. (zu dpa «EU-Kommission: Zugeständnisse von Lufthansa für Air-Berlin-Übernahme» vom 01.12.20 17) Foto: Marcel Kusch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

© dpa