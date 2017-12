Die Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (Hessen).

Europäische Zentralbank

Leitzins bleibt auf Rekordtief von null Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt ihren Billiggeldkurs vorerst fort. Die Währungshüter beließen den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt im Anschluss an die letzte Zinssitzung des EZB-Rates in diesem Jahr mitteilte.