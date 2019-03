Wolfsburg

Wie Volkswagen am Dienstag in einem Statement mitteilte, will man der AfD-Landtagsfraktion keine Sonderkonditionen für die Finanzierung eines VW-Fahrzeugs gewähren. Der Konzern sei frei darin, zu entscheiden, welchen Geschäftspartnern er Rabatte anbiete.

VW begründet Absage an die AfD

„Wir sind grundsätzlich neutral, aber nicht gleichgültig“, hieß es beim VW-Konzern. Das AfD-Programm trage „aus unserer Sicht völkisch-nationalistische Züge“, heißt es in dem Statement.

AfD bezeichnet Absage als bedenklich

Die niedersächsische AfD-Fraktion bezeichnete das Verhalten des Konzerns als zivilrechtlich zulässig, aber bedenklich. „In langer Tradition gewährt VW bislang - soweit bekannt - allen niedersächsischen Landtagsfraktionen Rabatte bei der Anschaffung von Fraktionsfahrzeugen“, teilte die Fraktion mit. Diese Vergünstigung habe man auch erhalten wollen, zumal die Fraktionsautos von den Steuerzahlern bezahlt würden.

Von der Redaktion/dpa