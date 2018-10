Hannover

Deutsche Arbeitnehmer haben sich im Jahr 2017 seltener krankgemeldet als im Vorjahr. Dafür dauerten die Fehlzeiten im Schnitt allerdings etwas länger, wie aus dem Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse hervorgeht. 14,1 Tage dauerte im Schnitt ein Krankheitsfall.

Dabei zeigen sich allerdings enorme Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. So sammelten Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Altenpfleger im Schnitt mehr als 30 Krankheitstage im Jahr. Die wenigsten Fehlzeiten hatten Angestellte in der Hochschullehre und Forschung mit gerade einmal 5,7 Tagen. Die Barmer warnt allerdings vor allzu einfachen Erklärungen für die Fehlzeiten. Außer der Tätigkeit spielten auch das Alter, das Klima am Arbeitsplatz und Sorgen um den Job eine Rolle.

Die fünf Berufsgruppen mit den meisten Fehltagen 2017

Bus- und Straßenbahnfahrer 33,2 Altenpflege 30,1 Berufe im Dialogmarketing 28,7 Berufskraftfahrer 28,2 Zustelldienste 27,8

Die fünf Berufsgruppen mit den wenigsten Fehltagen 2017

Hochschullehre und Forschung 5,9 Softwareentwicklung 7,6 Technische Forschung/Entwicklung 8,1 Ärztinnen und Ärzte 9,2 Werbung und Marketing 9,4

Mehr als jeder fünfte Krankheitstag ging auf Muskel-Skelett-Erkrankungen, etwa Rückenleiden, zurück. Die Barmer macht dafür vor allem körperliche Unterforderung verantwortlich. „Viel Sitzen und mangelnde Bewegung steigern zudem langfristig das Risiko für Bluthochdruck und Diabetes“, schreibt die Krankenkasse in ihrem Report.

Der Gesundheitsreport der Barmer basiert auf den anonymisierten Daten von mehr als 3,5 Millionen Versicherten, das sind mehr als zehn Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland.

