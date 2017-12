Hamburger können sich nun eine MyTaxi-Fahrt teilen

Taxi-App

Bei der Taxi-Fahrt künftig bis zu 50 Prozent sparen: Dies ist nun in Hamburg möglich. Die Taxi-App MyTaxi hat am Montag ein Update für ihre Anwendung veröffentlicht, mit der sich Fahrgäste der Elbestadt ab sofort eine Fahrt teilen können. Damit soll auch der Stadtverkehr entlastet werden.

Hamburg. Die Taxi-App MyTaxi hat ihren Leistungsumfang in Hamburg um eine Funktion ergänzt, mit der sich zwei einander fremde Fahrgäste einen Wagen teilen können. Damit seien für die Kunden Einsparungen von 30 bis 50 Prozent je Taxifahrt möglich, sagte Alexander Mönch, MyTaxi-Chef für Deutschland und Österreich, am Montag in Hamburg. Am Sonntag hatte bereits die Hamburger Taxizentrale Hansa-Taxi ein ähnliches Update zu ihrer App veröffentlicht. Ein erster Test des Angebots in Warschau sei erfolgreich verlaufen und habe in Spitzenzeiten am Wochenende bis zu 30 Prozent geteilte Fahrten ergeben. So solle nicht nur der innerstädtische Verkehr entlastet werden, sondern MyTaxi wolle auch neue Kundengruppen für das Taxifahren gewinnen.

Die App wurde im Jahr 2010 in Hamburg vom Startup „Intelligent Apps“ eingeführt und firmierte damals noch unter dem Namen „1TouchTaxi“. Mittlerweile haben sich an MyTaxi Unternehmen wie T-Venture sowie die KfW beteiligt. Im Sinne des Datenschutzes stieß die App in der Vergangenheit auf Kritik, da umfängliche Daten des Taxifahrers an den Fahrgast übermittelt werden. Nach öffentlicher Beanstandung berechnet die Anwendung mittlerweile einen festen Satz von sieben Prozent als Provision, nachdem das bis Mitte 2015 kritisierte System des frei wählbaren Provisionsbeitrages eher den Meistbietenden bevorzugte.

Zuletzt kündigte das Unternehmen an, ihr Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter auszubauen und ein Büro in Essen zu eröffnen.

Von RND/dpa/krö